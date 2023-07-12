انت الان تتابع رياح البوارح المغبرة والجافة تطرق أبواب الخليج العربي مجددًا نهاية الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو, 2023, 5:18 صباحاً

تشير آخر الخرائط الجوية إلى أن الرياح الشمالية الغربية والتي تُعرف محليًّا بـ"رياح البوارح"، من المنتظر أن يتجدد هبوبها على الخليج العربي يومي الأربعاء والخميس، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار في مناطق عدة. ويشمل تأثير رياح البوارح كلًّا من العراق والكويت وقطر والبحرين وشرق ووسط المملكة السعودية، بالإضافة إلى أجزاء من الإمارات، وتُصحَب بهبات قوية أحيانًا في المناطق المكشوفة والطرق السريعة تتجاوز حاجز 55 كم/الساعة، ويؤدي تأثير رياح البوارح إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة بالمقارنة عما كان عليه الحال الأيام الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء؛ لا سيما في المناطق الصحراوية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. ويأتي النشاط المنتظر لرياح البوارح على الخليج العربي؛ نتيجة تموضع مرتفع جوي سطحي شمال شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع تعمق المنخفض الحراري الموسمي على جنوب وشرق شبه الجزيرة العربية.

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