حائل.. انهيار جزئي في بئر يودي بحياة شخص و"المدني" يباشر

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محمد بن مسعود - الدمام - باشرت فرق المديرية العامة للدفاع المدني بحائل حادث انهيارٍ جزئي في بئر.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في "تويتر"، أن "مدني حائل" باشر حادث انهيارٍ جزئي في بئر؛ نتجت عنه وفاة شخص.

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