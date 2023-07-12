فيديو الاطاحة.. ضبط "فيلا" تُستخدم لخلط التبغ في جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو, 2023, 5:31 صباحاً

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بمحافظة جدة، من ضبط فيلا سكنية كانت تُستخدَم لممارسة الغش وخلط التبغ. وأوضحت الوزارة أنه تمّ رصد الفيلا السكنية، وضبط القائمين على هذه الممارسات، و220 كجم من التبغ الخام، ومعسل مُعد للبيع، إضافة إلى 250 لتر جلسرين منكهات، ومعسل مجهول المصدر، وملصقات مضللة. وأكّدت أنه تمّت مصادرة المضبوطات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.

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