انت الان تتابع مخلفات المتنزهين تحوّل جمال "رغدان الباحة" إلى ساحة للقمامة "صور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو, 2023, 5:56 صباحاً

تمتاز منطقة الباحة بتوافر عديدٍ من المتنزهات التي لاقت اهتماماً وعناية من الجهات المعنية جعلتها وجهة سياحية تلقى رواجاً واسعاً وحضوراً في الإجازات الصيفية. ويعد متنزه رغدان إحدى أهم الواجهات السياحية وأكبرها مساحة في منطقة الباحة، بإطلالته الجميلة على عقبة المخواة وتنوّع المواقع المتوافرة فيه، إلا أن المتنزهين الذين يُوجدون يومياً وخلال فترة الإجازة الصيفية جعلوا من جمال الموقع وطبيعته الخلابة تشوّهاً بصرياً وصحياً رغم جهود الأمانة بمنطقة الباحة على مدار الـ 24 ساعة. "الخليج 365"، وثّقت صباح اليوم، صوراً للتشويه والإتلاف بالمكان، حيث يتعمّد عددٌ من المتنزهين ترك مخلفاتهم ورميها في المكان ما حرم كثيراً من الاستمتاع بالمتنزه بسبب انتشار الرائحة الكريهة والذباب، وساعد على زيادة التلوّث انتشار الكلاب الضالة والقرود، على الرغم من انتشار الحاويات في المتنزه في أماكن قريبة. وطالب عددٌ من المتنزهين بضرورة تطبيق الغرامات على المخالفين واستخدام التقنية في رصد مثل هذه المخالفات المشوّهة للمنظر العام.

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