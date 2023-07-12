استقرار أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو, 2023, 5:57 صباحاً

استقرت أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء بعدما ارتفعت بنحو 2% أمس الثلاثاء وسط علامات على بدء تراجع إنتاج روسيا من النفط. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الشحنات عبر الموانئ الغربية الروسية في الأسابيع الأربعة المنتهية في التاسع من يوليو تراجعت بصورة كبيرة. يأتي استقرار الأسعار مع ضعف الدولار الذي قدّم بعض الدعم للسلع الأساسية، في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي ستصدر في وقتٍ لاحقٍ الأربعاء، للبحث عن دلائل عن مستقبل السياسة النقدية. وأشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي، إلى ارتفاع المخزونات بمقدار 3 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقتٍ لاحقٍ اليوم من قِبل إدارة معلومات الطاقة. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند 79.47 دولار للبرميل، في الساعة 08:09 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، كما استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم أغسطس عند 74.91 دولار للبرميل.

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