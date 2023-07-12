انت الان تتابع "الأحوال المدنية": خدمة تعديل المؤهل الدراسي متاحة إلكترونيًّا عبر "أبشر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو, 2023, 5:59 صباحاً

أعلنت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي متاحة إلكترونيًّا عبر منصة أبشر. وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها في تويتر، أن آلية تعديل المؤهل الدراسي تتم من خلال أيقونة تواصل عبر منصة أبشر الإلكترونية. ولفتت إلى أن متطلبات الخدمة هي إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.

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