انت الان تتابع إطلاق مسابقة القرآن الكريم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
12 يوليو, 2023, 7:18 صباحاً
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، مسابقة حفظ القرآن الكريم بالحرمين الشريفين؛ بهدف تشجيع المصلين والزوار على تلاوة وحفظ كتاب الله تعالى.
وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز روح المحبة والتآخي بينهم؛ داعيًا زوار الحرمين الشريفين إلى المشاركة في هذه المسابقة التي ستعلَن تفاصيلها قريبًا، والاستفادة من هذه الفرصة المباركة، سائلًا الله تعالى أن يجعلها في موازين حسناتهم وأن يتقبل منهم صالح أعمالهم.
من جهة أخرى، تُواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ مبادرة "حفاوة"، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية ضمن حملة "خدمة الحاج والمعتمر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر، تحت شعار "الوصول إلى الحصول"؛ وذلك بتوزيع الهدايا على قاصدات بيت الله الحرام بالمصليات النسائية.
وأكدت مديرة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية وردة بنت محجي العتيبي، أن الإدارة تحرص على إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين من خلال القيام بهذه المبادرات على أكمل وجه وإدخال السرور على قلوب القاصدات بتوزيع الهدايا التذكارية عليهن.
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