"الجوازات": إهمال وثائق السفر وتسليمها إلى غير ذوي الاختصاص يعرّضك للمساءلة

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت المديرية العامة للجوازات من إهمال المواطنين والمقيمين، وثائق السفر أو تسليمها إلى غير ذوي الاختصاص ما يضع الشخص تحت طائلة المساءلة.

وقالت "الجوازات" في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر: في حال تسليم وثائق السفر إلى غير ذوي الاختصاص أو رهنها سيُوضع الشخص تحت طائلة المساءلة القانونية وفق الأنظمة.

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