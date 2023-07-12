انت الان تتابع لـ 5 تخصصات مهنية.. تفعيل برنامج "الفحص المهني" في جمهورية سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء تفعيل برنامج "الفحص المهني" في جمهورية سريلانكا، وذلك لـ 5 تخصصات مهنية، وهي: "السباكة، والكهرباء، وكهرباء السيارات، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف"، من أصل 23 تخصصًا مستهدفًا من قِبل الوزارة، وذلك ضمن خطة الوزارة في تفعيل البرنامج لعدة دول في المسار الخارجي، مبينةً بأنه تم البدء بتفعيل البرنامج في دول "باكستان، والهند، وبنجلاديش" وذلك في الأشهر الماضية.

ويهدف البرنامج إلى التحقّق من مهارات العاملين في 23 تخصصًا مستهدفًا من قِبل الوزارة، والارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة المهنية، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة، وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن رحلة العامل المهني تبدأ من أجل استخراج شهادة الفحص المهني بالتسجيل في بوابة الفحص المهني، ثم حجز موعد للاختبار النظري والعملي، ومطابقة بياناته من قِبل مراقبي الاختبار بالمركز قبل إجراء الاختبار، ومن ثم يتم إصدار الشهادة بعد تجاوز العامل المهني مرحلة التقييم بالنجاح، مؤكدةً أنه تتم معاملة شهادة الفحص المهني كمتطلب إضافي على العامل المهني أثناء عملية الاستقدام.