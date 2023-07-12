انت الان تتابع لـ 5 تخصصات مهنية.. تفعيل برنامج "الفحص المهني" في جمهورية سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
12 يوليو, 2023, 7:41 صباحاً
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء تفعيل برنامج "الفحص المهني" في جمهورية سريلانكا، وذلك لـ 5 تخصصات مهنية، وهي: "السباكة، والكهرباء، وكهرباء السيارات، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف"، من أصل 23 تخصصًا مستهدفًا من قِبل الوزارة، وذلك ضمن خطة الوزارة في تفعيل البرنامج لعدة دول في المسار الخارجي، مبينةً بأنه تم البدء بتفعيل البرنامج في دول "باكستان، والهند، وبنجلاديش" وذلك في الأشهر الماضية.
ويهدف البرنامج إلى التحقّق من مهارات العاملين في 23 تخصصًا مستهدفًا من قِبل الوزارة، والارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة المهنية، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة، وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن رحلة العامل المهني تبدأ من أجل استخراج شهادة الفحص المهني بالتسجيل في بوابة الفحص المهني، ثم حجز موعد للاختبار النظري والعملي، ومطابقة بياناته من قِبل مراقبي الاختبار بالمركز قبل إجراء الاختبار، ومن ثم يتم إصدار الشهادة بعد تجاوز العامل المهني مرحلة التقييم بالنجاح، مؤكدةً أنه تتم معاملة شهادة الفحص المهني كمتطلب إضافي على العامل المهني أثناء عملية الاستقدام.
يُذكر أن برنامج الفحص المهني هو أحد برامج منظومة "الاعتماد المهني" التي تعمل على تنظيم سوق العمل، والارتقاء بجودة العمالة في المملكة وفق إستراتيجية سوق العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر لـ 5 تخصصات مهنية.. تفعيل برنامج "الفحص المهني" في جمهورية سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.