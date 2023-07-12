بناءً على توجيهات الملك وولي العهد.. فيصل بن فرحان يوقّع على وثيقة انضمام المملكة إلى معاهدة الصداقة في جنوب شرق آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو, 2023, 7:56 صباحاً

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وحرصهما الحثيث على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع الدول كافة حول العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك كافة بما فيها العمل المتعدّد الأطراف، وقّع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، على وثيقة انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، وذلك بدعوةٍ من وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا رئيسة الدورة الحالية للاجتماع الوزاري لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. ويأتي انضمام المملكة إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، تأكيداً على الروابط الوثيقة مع دول شرق آسيا في عديدٍ من المجالات، واستكمالاً لدور المملكة الريادي دولياً في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ونهجها القائم على تعزيز الحوار وتكثيف التنسيق المشترك، وتوطيد العمل المتعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو مزيدٍ من الاستقرار والازدهار والتقدم لكافة الدول والشعوب. وأشاد وزير الخارجية، بالعلاقات المميزة التي تجمع المملكة بدول الآسيان، معرباً عن حرص قيادة المملكة -أيدها الله- على توسيع أطر التعاون بين المملكة ودول رابطة الآسيان في عديدٍ من المجالات، وحيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكّد أهمية هذه المعاهدة في مجال التعاون في منطقة جنوب شرق آسيا، ولا سيما أنها تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة ستسهم في تحقيق تطلعات البلدان كافة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك، وتوفير فرص تنموية واقتصادية جديدة للجميع.

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