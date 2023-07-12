انت الان تتابع "سعود الطبية": أكثر من مليون وصفة علاجية في النصف الأول لعام 2023م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو, 2023, 8:07 صباحاً

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن صرف أكثر من مليون وصفة علاجية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م. وأشارت المدينة إلى أن النصف الأول شهد حصول المدينة على جائزة سلامة المرضى في دورتها الخامسة تحت مسار السلامة الدوائية بعنوان "تعزيز ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية" تحت شعار "دواء بلا ضرر"، حيث تم اختياره من بين أكثر من 2000 مشروع مقدم من منشآت ومستشفيات أخرى. وأوضحت أن عدد المرضى المستفيدين من خدمة توصيل الأدوية بلغ 1345 مريضًا، وذلك من خلال تواصلهم مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910.

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