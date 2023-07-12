انت الان تتابع "التجارة": نمو سجلات الخدمات اللوجستية 83% بنهاية الربع الثاني من 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو, 2023, 8:23 صباحاً

كشفت وزارة التجارة عن نمو سجلات الخدمات اللوجستية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 بنسبة 83%. وبلغ عدد سجلات الخدمات اللوجستية في الربع الثاني من العام الجاري، 4288 سجلًّا، مقابل 2337 خلال نفس الفترة من العام المنتهي 2022م. وتَصدرت الرياض أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 1972 سجلًّا تلتها مكة المكرمة 1223، ثم الشرقية 575، ورابعا المدينة المنورة 120 سجلًّا، ثم القصيم 101.

كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة": نمو سجلات الخدمات اللوجستية 83% بنهاية الربع الثاني من 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.