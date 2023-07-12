انت الان تتابع 30 نوعاً من الخفافيش في المملكة.. "والحياة الفطرية": هذا دورها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو, 2023, 8:31 صباحاً

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه يُوجد في المملكة 30 نوعا من الخفافيش، التي تلعب دوراً مهماً في تخفيض أعداد الحشرات الضارة وتخصيب ونشر بذور النباتات. ولفت المركز إلى أن الخفافيش هي الحيوانات الوحيدة من الثدييات القادرة على الطيران، حيث تمتلك غشاءً جلدياً يغطي الأطراف الأمامية على شكل جناح. وقال المركز عبر انفوجرافيك نشره اليوم: تنقسم الخفافيش في المملكة إلى قسمَيْن: الأول هو الخفاشيات الكبيرة وتسمّى أيضاً بخفافيش الفاكهة حيث تتغذّى على أشجار الفاكهة وعددها 3 أنواع، والثاني هو الخفاشيات الصغيرة وتعتمد على التغذي على الحشرات وعددها 27 نوعاً. وأكمل المركز أن معظم الخفافيش آكلة الفاكهة تعيش على الأشجار وبعضها في الكهوف وأسفل السدود، أما الخفافيش آكلة الحشرات فتعيش في الكهوف والبيوت المهجورة وفي الشقوق الصخرية. وتنتشر الخفافيش في معظم مناطق المملكة من صحراء الربع الخالي وحتى الغابات في المنطقة الجنوبية الغربية، كما تنتشر في معظم المناطق المحمية كمحمية ريدة، وعروق بني معارض ومحمية الوعول. وتابع، تلعب الخفافيش آكلة الفاكهة أدواراً مهمة في نشر وتخصيب البذور النباتات البرية المتغذية على ثمارها، فيما تعد الخفافيش آكلة الحشرات صديقة للبيئة، حيث تخفض من أعداد الحشرات الضارة للإنسان والمزروعات.

كانت هذه تفاصيل خبر 30 نوعاً من الخفافيش في المملكة.. "والحياة الفطرية": هذا دورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.