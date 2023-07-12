انت الان تتابع بجوائز مالية تتجاوز 56 مليون ريال.. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بداية أغسطس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يُنظم الاتحاد السعودي للهجن، مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، يوم الثلاثاء الأول من أغسطس 2023 م، وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.

وأعلن اتحاد الهجن، تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 56.255 مليون ريال تتنافس فيها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحليين والدوليين، حيث يبلغ عدد الأشواط التي سيتنافسون فيها خلال فترة المهرجان 589 شوطًا متنوعًا.

وسيبدأ المهرجان من خلال السباق التمهيدي، الذي يشهد إقامة 350 شوطًا، في الأول من أغسطس حتى الـ 12 من الشهر ذاته، من خلال فئات (مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل وزمول).

وينطلق السباق النهائي في الـ 28 من أغسطس، ويستمر لمدة 11 يومًا بإقامة سباق (الماراثون) بعدد خمسة أشواط، و239 شوطًا في السباق النهائي.

وشهدت النسخ السابقة من المهرجان، الذي انطلق في نسخته الأولى عام 2018م، إقبالاً لافتًا من محبي رياضة الهجن في العالم؛ إذ يهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية.

كما حقّق المهرجان عوائد اقتصادية من خلال تنظيم فعاليات متنوّعة تدعم الموروث التراثي وتعزّز من الحفاظ عليه وتنميته، مما يعكس العمق الحضاري للمملكة، بينما تركّز الفعاليات في نسخ المهرجان كافة، على تأصيل تراث الهجن في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية.