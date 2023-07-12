"المتاحف" تنظم لقاءً افتراضياً حول الرقمنة وتأثيرها على فرص العمل في القطاع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 10:33 صباحاً

تنظّم هيئة المتاحف لقاءً افتراضياً مفتوحاً لمناقشة الفرص والتحديات والتجارب بعنوان "الرقمنة وتأثيرها على فرص العمل في قطاع المتاحف" على منصة ويبيكس، وذلك في 18 من يوليو الجاري. ويتضمن اللقاء عدة محاور تشمل أهمية الرقمنة في الحفاظ على التراث الثقافي، والفرص والتحديات المرتبطة باستخدام التقنية والرقمنة في توثيق المقتنيات المتحفية، إلى جانب التجارب الناجحة في رقمنة المتاحف في العالم العربي، وتأثير الرقمنة على مستقبل الفرص الوظيفية في القطاع. ويهدف اللقاء، الذي يستهدف المختصين والمهتمين بقطاع المتاحف، إلى استعراض الفرص والتحديات المتعلقة بالرقمنة واستخدام التقنية في المتاحف والتعريف ببعض قصص النجاح والممارسات الجيدة.

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