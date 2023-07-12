انت الان تتابع الإثنين المقبل.. مجلس شؤون الأسرة ينظّم ملتقى "أسرة واعية بلا مخدرات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يقيم مجلس شؤون الأسرة الاثنين المقبل الملتقى التوعوي "أسرة واعية بلا مخدرات"، في الرياض في فندق فيرمونت، تفعيلاً لأدواره في تمكين الأسرة وحمايتها من المهددات والمخاطر المحتملة، وامتداداً للجهود التي تبذلها المملكة في حماية أبنائها من آفة المخدرات.

ويهدف الملتقى إلى رفع مستوى الوعي بأدوار الأسرة في حماية أفرادها من هذه الآفة الخطيرة، والتعريف بمهامها المحورية في مرحلة اكتشاف التعاطي، ومرحلة العلاج والتأهيل، والتعريف بأهم خصائص الأسر الأكثر عُرضة للتعاطي، وتوعيتهم بأهم دوافع الفرد لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى إيضاح أبرز المؤشرات والأعراض الظاهرة أثناء التعاطي.

ويسعى المُشاركون في الملتقى إلى تصحيح الأفكار المغلوطة لدى المجتمع عن مرحلة التعاطي والإدمان وسبل مواجهتها بالطرق السليمة.

ويشهد ضمن فعالياته انعقاد 3 جلساتٍ حوارية يشارك فيها عددٌ من الخبراء والمختصين في مجالات الأسرة ومكافحة المخدرات، حيث ستكون الجلسة الأولى بعنوان "دور الأسرة الوقائي في مواجهة مشكلة التعاطي" يجري خلالها مناقشة عددٍ من المحاور، مثل خصائص الأسر الأكثر عرضة للتعاطي، وأهم المؤشرات والأعراض، بالإضافة إلى نقاش حول الأفكار المغلوطة لدى المجتمع عن التعاطي وسُبل مواجهتها، وأهم المهارات الأسرية الوقائية لحماية الأفراد من الإدمان.

وتناقش الجلسة الحوارية الثانية "دور الأسرة أثناء وجود مشكلة التعاطي" التي تُسلّط الضوء على دور الأسرة والمدرسة في مرحلة اكتشاف مشكلة التعاطي، وتوعيتهم بكيفية الوصول إلى مراكز العلاج، كما تُركّز على إبراز أهم الأساليب والتدخلات الأسرية الإيجابية والسلبية في التعامل مع مشكلة التعاطي.

وتتطرق الجلسة الثالثة بعنوان "دور الأسرة في مرحلة التأهيل والعلاج" إلى الأدوار المحورية في مراحل العلاج والتأهيل والاندماج المجتمعي، ويختتم الملتقى فعالياته بعرض تجارب وقصص واقعية تُلامس العاطفة للأفراد في مرحلة التعافي من الإدمان، بالإضافة إلى عرض تجارب واقعية لأسر عانت إدمان المخدرات وواجهت عديداً من التحديات للتغلب عليه.