"التجارة" تشهِّر بمنشأة لبيعها منتجات غذائية منتهية الصلاحية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 10:41 صباحاً

شهّرت وزارة التجارة بمنشأة ومديرها المسؤول بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة عرض وبيع 24 قطعة منتج (كريم كراميل) منتهية الصلاحية. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإغلاق المنشأة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين. وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين. وتحث الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.

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