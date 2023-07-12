انت الان تتابع لتوثيق ذكرياتهم قبيل مغادرتهم إلى بلدانهم.. الواجهة البحرية بجدة تستقطب الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 10:43 صباحاً

استقطبت الواجهة البحرية بجدة، الحجاج بعد أن أدوا مناسكهم بكل راحة واستقرار؛ وذلك قبيل مغادرتهم إلى بلدانهم لتوثيق ذكرياتهم وزيارتهم للمملكة. واستمتع الحجاج خلال هذه اللحظات بعليل البحر وجمال كورنيش جدة، الذي يمثل أهم المعالم التي يحرص زوار المحافظة على الذهاب إليه والاستمتاع بموقعه المميز. وحرص الحجاج على التقاط الصور التذكارية عبر أجهزتهم الشخصية؛ لمثل هذه اللحظات التي أوجدت في نفوسهم البهجة والسرور؛ داعين الله أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها في ظل قيادتها؛ مثمنين ما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن قاطبة، منذ دخولهم المملكة وانقضاء مناسكهم وعودتهم لبلدانهم فرحين مستبشرين بأداء حجهم.

كانت هذه تفاصيل خبر لتوثيق ذكرياتهم قبيل مغادرتهم إلى بلدانهم.. الواجهة البحرية بجدة تستقطب الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.