انت الان تتابع يستغرق يومين فقط.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن انطلاق تحدي صناعة فيلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، انطلاق تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة، والذي يستهدف المواهب الشابة في المملكة الراغبين في دخول عالم الإخراج من المواطنين والمقيمين؛ وذلك لصناعة فيلم قصير في يومين فقط، بدعم من المركز الثقافي الفرنسي، والقنصلية الفرنسية بجدة، والسفارة الفرنسية ومهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وأفاد المهرجان بأنه تم تصميم التحدي لإثارة حس الفضول والإبداع والابتكار، وتطوير المهارات الإخراجية في جيل الشباب؛ حيث يتيح للمشاركين صناعة أفلام قصيرة مثيرة في سباق خيالي مع الزمن؛ مشيرًا إلى أن باب المشاركة مفتوح للفِرَق من المواهب الإبداعية بين 18 و25 عامًا (كحد أقصى 5 مشاركين في كل فريق) على أن يكون الفريق بقيادة كاتب أو كاتبة أو مخرج أو مخرجة من الجنسية السعودية.

وتشارك الفِرَق التي وقع عليها الاختيار، بسلسلة من الورش والدورات المكثفة حول صناعة الفيلم القصير على مدى يومين في شهر يوليو؛ وذلك قبيل التحدي لصناعة فيلم قصير في 48 ساعة.

ويقوم التحدي على صناعة فيلم ضمن موضوع محدد، ويشترط أن يتضمن العمل عنصرًا معينًا أو مشهدًا ما سيتم الإفصاح عنه في بداية التحدي، بعدها ستنطلق الفِرَق المشاركة في سباق مع الزمن لإنتاج وتصوير ومنتجة فيلم قصير بين ثلاث وست دقائق.