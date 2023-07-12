"الكرملين": تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا اعتداء على أمن روسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 11:43 صباحاً

حذّر الكرملين، اليوم (الأربعاء)، من أن "تقديم أي ضمانات أمنية غربية لأوكرانيا يعد بمثابة اعتداء على أمن روسيا". واعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن تقديم أي ضمانات أمنية غربية لأوكرانيا أمر خاطئ للغاية وخطير جدًا"، وفقًا لـ"فرانس برس". وجاءت تصريحات "بيسكوف" في وقت يرتقب أن تعلن "مجموعة السبع" عن اتفاق إطاري جديد لتقديم التزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، وذلك في ختام قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في ليتوانيا.

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