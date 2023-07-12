"الإسكان" تنظم غدًا ورشة عمل تعريفية بمنتجاتها لمنسوبي "واس"

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محمد بن مسعود - الدمام - تنظم وزارة الإسكان وبالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية، غدًا، ورشة عمل تعريفية لمنسوبي "واس"، عن آلية الدعم السكني وخدمات ومنتجات برنامج "سكني"، وذلك بالمركز الإعلامي بمقر "واس" بالرياض.

وسيتخلل الورشة تقديم نبذة عن برنامج "سكني"، والتعريف بالمنتجات السكنية، إضافة إلى استعراض الضواحي السكنية، ومصفوفة الدعم السكني، وآلية الاستحقاق.

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