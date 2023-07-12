انت الان تتابع بسبب عادة نمارسها جميعًا.. مصرع أسرة كاملة في حريق مروّع بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

في حادث يدقّ ناقوس الخطر من عادة نمارسها جميعًا، تسبّب شاحن جوال بنشوب حريق داخل شقة في مدينة الجيزة بمصر، لتلقى الأسرة مصرعها بالنيران والاختناق.

وحسب صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، اعتاد رب الأسرة ترك جواله على الشاحن أثناء نومه، ولم يكن يعلم أن هذه العادة الخاطئة ستكون سببًا في إنهاء حياة أسرته بالكامل.

وعقب انتهاء الأسرة من تناول العشاء، جرى تبادل عبارات المزاح بين الأبناء، وطرح بعضهم فكرة استعدادهم لقضاء المصيف هذا العام بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، ثم توجهوا إلى غرفهم للنوم، وكعادة كل ليلة ترك الأب هاتفه على الشاحن.

وأثناء استغراقهم في النوم أحدث الشاحن تماسًّا كهربائيًّا أدّى إلى نشوب حريق داخل الشقة دون أن يشعر الضحايا، حيث حصدت النيران غرفة الأب والأم وقضت عليهما، وتعرض الأبناء للاختناق، وتم إعلان وفاتهم عقب نقلهم للمستشفى، لينهي شاحن الهاتف حياة أسرة بالكامل.

وكانت شرطة نجدة الجيزة قد تلقّت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 55، شارع أبوجمال البنا من الصفا والمروة الطوابق فيصل.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيطه، وتمكّن رجال الحماية المدنية، من إخماد النيران، وأسفر الحريق عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة.