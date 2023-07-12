انت الان تتابع "لا نقبل ولا نعترف".. الصين ترفض قرار محكمة تحكيم لصالح الفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الأربعاء)، أن الصين لا تقبل ولا تعترف بحكم محكمة تحكيم لبحر الصين الجنوبي خاصة بالفلبين، كما أنها لن تُصغي لأي مطالب، ولن تستجيب لأي إجراءات تستند إلى الحكم.

واعتبر المتحدث باسم الوزارة وانج وينبين، في مؤتمر صحفي، أن "الحكم يمثل انتهاكًا لمبدأ موافقة الدولة، ويتجاوز سلطته بالنظر في القضية، وهو ما يمثل مخالفة للقانون"، وفقًا لـ"رويترز".

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