معهد المسجد النبوي يعلن بدء التسجيل لخريجي وخريجات المتوسطة والثانوية للعام المقبل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 12:03 مساءً

أعلن معهد المسجد النبوي بدء تسجيل الطلاب والطالبات للدراسة في المعهد للعام الدراسي 1445هـ المقبل، ويستمر حتى الـ2 من شهر محرم المقبل. وبيّنت الإدارة العامة للمعهد أن القبول متاح لخريجي وخريجات المرحلتين المتوسطة والثانوية للدراسة بنظامي الانتظام أو الانتساب بالمعهد. وأكدت أهمية الاطلاع على خطوات وشروط التسجيل الإلكتروني، ومراحل ومواعيد فرز المتقدمين، وإجراء اختبار القبول التحريري، وإعلان القبول النهائي الموضحة عبر بوابة القبول لمعهد المسجد النبوي.

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