انت الان تتابع غبار القنفذة الكثيف يجبر قائد طائرة عمودية على الهبوط بها اضطراريًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 1:06 مساءً

اضطر قائد طائرة عمودية، ظهر اليوم الأربعاء، للهبوط اضطراريًا بالقرب من قرية القاع شرق القنفذة؛ بسبب كثافة العواصف الغبارية المثيرة للأتربة التي تشهدها محافظة القنفذة ومراكزها هذه الأيام. وتسببت هذه الحالة في تدنّي مستوى الرؤية على الطرق، وخاصة في المناطق المفتوحة. وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الطائرة التي هبطت اضطراريًا تتبع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكانت في مهمة، قبل أن تجبر هذه الأجواء قائدها على الهبوط اضطراريًا أثناء مرورها بالقنفذة. وتمت الاستعانة بالجهات الأمنية لنقل أفراد طاقم الطائرة إلى موقع مناسب؛ حتى تسكن الرياح قبل معاودة التحليق إلى الوجهة المقررة.

كانت هذه تفاصيل خبر غبار القنفذة الكثيف يجبر قائد طائرة عمودية على الهبوط بها اضطراريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.