"الجوازات" تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر ميناء جدة الإسلامي

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محمد بن مسعود - الدمام - تواصل المديرية العامة للجوازات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي، بعد أداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.

وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

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