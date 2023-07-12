شكرا لقرائتكم اصطفاف سماوي ثلاثي الألوان بعد غروب الشمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد اصطفاف كوكبي الزهرة والمريخ ونجم قلب الأسد بعد غروب شمس اليوم الأربعاء وبداية الليل وذلك بالأفق الغربي في حدث مشاهد بسهولة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي.

اصطفاف كوكبي

وقالت فلكية جدة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن الاصطفاف حدث فلكي يتم عندما يظهر عدد من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريبًا في نفس المنطقة من السماء إضافة إلى القمر أو نجم لامع كما تشاهد من الأرض وفي الفضاء، حيث تكون على نفس الجانب من الشمس وليس لهذه الظاهرة تأثير على الأرض.

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وأضافت أن اصطفاف الكواكب على خط واحد ليس بالمعنى الحرفي فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم تمامًا أبدًا، نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في نفس المستوى بل في مدارات مختلفة.

مراقبة السماء

ولفتت إلى أنه يفضل البدء في مراقبة السماء قبل حلول ظلمة الليل حيث سيكون الزهرة أول الحاضرين ساطعًا نابضًا بالحياة ومشرقًا للغاية وعند رصده عبر تلسكوب صغير سيكون أقل من نصف قرصه مضاء بنور الشمس.

وأشارت إلى أن المريخ سيكون خافتًا جدًا مقارنة بالزهرة وهو بعيد جدًا عن الأرض الآن وصغير جدًا في السماء ولن يكون مناسبًا للرصد بالتلسكوب فكل ما سيظهر نقطة برتقالية اللون إلا عند استخدام تلسكوب كبير.

وتابعت أنه بعد ذلك ينضم للاصطفاف قلب الأسد نجم من القدر الأول وهو النجم الوحيد بين معظم النجوم البراقة الذي يوجد تقريبًا على المسار الظاهري السنوي للشمس أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.