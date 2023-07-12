شكرا لقرائتكم المرور يدعو إلى خلو المركبة من 6 أشياء خلال الطقس الحار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت الإدارة العامة للمرور إلى تأكد المواطنين من خلو المركبات من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة، وذلك خلال فصل الصيف.

وقالت إدارة المرور في فيديوجراف صادر عنها، إنه عند ارتفاع درجات الحرارة، يجب التأكد من خلو المركبة من العبوات المضغوطة، زجاجات العطور، أسطوانات الغاز، البطاريات وبنوك الطاقة، الأجهزة المحمولة والهواتف، والولاعات.

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تفجير أو حريق

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني شدد في وقت سابق، على ضرورة خلو المركبة من 9 أشياء خلال فصل الصيف والطقس الحار، وهم (عبوات الغاز – السجائر الإلكترونية – ولاعة السجائر – بطاريات الهواتف ومنافذ الشواحن – عبوات العطر المضغوطة – عبوات سائل ومعقم اليدين – الأجهزة الإلكترونية – العبوات البلاستيكية – مستحضرات التجميل)، خشية حدوث أي تفجير أو حريق.

وأكدت مديرية الدفاع المدني ضرورة الأخذ بالاعتبار أن جميع هذه المنتجات، قد تنفجر ما عدا المعقمات والمستحضرات التجميلية والعبوات البلاستيكية والتي قد تتسبب في إشعال النار في أجزاء من السيارة.