شكرا لقرائتكم الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر ميناء جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تواصل المديرية العامة للجوازات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.

وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.