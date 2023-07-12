انت الان تتابع مدير المخابرات الروسية أجرى اتصالًا مع نظيره الأمريكي بحثا خلاله الأزمة الأوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 2:21 مساءً

أعلن مدير الاستخبارات الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم "الأربعاء"، أنه أجرى محادثة هاتفية مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، في أواخر يونيو الماضي؛ بحسب ما ذكرت وكالة "تاس". وذكر "ناريشكين" أن المحادثة مع "بيرنز" ناقشت الأزمة الأوكرانية. وأضاف: أن إمكانية عقد لقاء ثنائي مع مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية لا تزال قائمة. وعُقد آخر لقاء علني بين "ناريشكين" و"بيرنز" في تركيا في نوفمبر الماضي. وأشار ناريشكين إلى أن لا شيء مما جاء في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، فاجأ روسيا.

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