انت الان تتابع مع مرور 5 أعوام على انطلاقها.. قيصرية الكِتَاب تصدر كتابها التوثيقي الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 2:25 مساءً

أصدرت قيصرية الكِتَاب بالرياض كتابها التوثيقي الأول بمناسبة مرور 5 أعوام على افتتاحها وسط الرياض العاصمة، بجوار قصري الحكم والمصمك التاريخي وشرق جامع الإمام تركي بن عبدالله. وتضمن الكتيب 90 صفحة حوت أبرز الفعاليات والندوات والمحاضرات التي عقدتها القيصرية. ونوّه المشرف العام على القيصرية أحمد بن فهد الحمدان، إلى أن القيصرية خلال الـ5 أعوام نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والأمسيات الشعرية، بمشاركة عدد من المثقفين والشعراء.

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