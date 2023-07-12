انت الان تتابع "النصر" يعلن التحاق الكرواتي "بروزوفيتش" بمعسكر الفريق بالبرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 4:06 مساءً

وصل الدولي الكرواتي "بروزوفيتش" إلى مقر معسكر فريقه الجديد "النصر" المقام حاليًا في البرتغال، حسب ما أعلن عنه نادي النصر اليوم الأربعاء. ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة "تويتر" أبرز اللقطات من وصول محترفه الجديد للالتحاق بصفوف النادي الذي بدأ الاستعداد لمنافسات موسم 2023/ 2024 منذ أكثر من أسبوع. وكان نادي النصر السعودي أعلن أوائل شهر يوليو الجاري تعاقده رسميًا مع الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من صفوف إنتر ميلان الإيطالي بعقد يمتد حتى 2026. وفي سياق متصل، يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته الاعتيادية في معسكره الخارجي بالبرتغال على فترتين استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

كانت هذه تفاصيل خبر "النصر" يعلن التحاق الكرواتي "بروزوفيتش" بمعسكر الفريق بالبرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.