انت الان تتابع مطارات الدمام تنقل 5 ملايين مسافر في 2023 عبر أكثر من 46 ألف رحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 4:11 مساءً

حقق مطار الملك فهد الدولي في الدمام بالمملكة العربية السعودية نموًا في الحركة الجوية بنسبة 17٪ خلال عام 2023م، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عدد المسافرين عبر المطار أكثر من 5 ملايين مسافر. كما بلغ عدد الرحلات أكثر من 46 ألف رحلة، بنسبة نمو 14٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويبلغ عدد شركات الطيران العاملة عبر مطار الملك فهد الدولي 42 شركة طيران، منها منها 3 شركات وطنية، و39 شركة أجنبية، بزيادة 5 شركات طيران جديدة انضمت للعمل عبر المطار خلال عام 2023م. وتنطلق رحلات الطيران من المطار إلى 62 وجهة مباشرة، منها 46 وجهة دولية، و12 وجهة داخلية، بزيادة 12 وجهة خلال عام 2023م، منها 10 وجهات دولية ووجهتان داخليتان.

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