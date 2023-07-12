انت الان تتابع لمدة ثلاث سنوات.. "سرك" راعيًا ذهبيًّا لنادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وقّع نادي الأهلي مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة؛ عقد رعاية ذهبية لمدة ثلاث سنوات، تمتدّ حتى نهاية الموسم الرياضي 2025-2026.

وجرت مراسم التوقيع في مقرّ نادي الأهلي، بحضور الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية المهندس طارق بن عبد الله خليفة، ونائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية "سرك" عبدالرحمن بن محمد العبيد.

ورحّب المهندس طارق خليفة برعاية "سرك" الذهبية لنادي الأهلي، مؤكدًا على أهمية هذه الرعاية، التي تأتي في إطار حرص نادي الأهلي الدائم على التوقيع مع كبرى الشركات الوطنية في المملكة العربية السعودية، واعتبرها خطوة ستشكل مرحلة جديدة في مشوار النادي.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية أكثر من مجرد رعاية، بل تعاون متكامل واستراتيجي بين نادي الأهلي والشركات الوطنية، خاصة أن الاتفاقية تنصّ على تحقيق العديد من الأهداف التي من شأنها الارتقاء بالعلامة التجارية لـ"سرك" وإيصالها إلى الوسط الرياضي؛ من خلال مجموعة من الأنشطة الترويجية التي تهدف إلى زيادة الوعي في كل ما يخصّ عمليات الاستدامة والمحافظة على البيئة.

من جانبه أبدى عبد الرحمن العبيد سعادته بتوقيع عقد الرعاية مع نادي الأهلي لثقة الشركة بتاريخ النادي الحافل بالإنجازات، قائلًا: نحن واثقون في أن هذه الشراكة ستحقّق مكاسب كبيرة للجماهير الرياضية في السعودية، ولمتابعي الدوري السعودي، كما أنها ستعزّز خطط المجموعة.