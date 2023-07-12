انت الان تتابع النصر يتصدّر عناوين الصحف العالمية.. بسبب منعه من تسجيل لاعبين جدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 4:34 مساءً

اهتمت العديد من الصحف والمواقع العالمية بخبر منع النصر من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وأوضحت تلك التقارير أن النصر لم يعد بإمكانه تسجيل لاعبين جدد؛ لعدم دفع مستحقّات نادي ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة بيع المهاجم النيجيري أحمد موسى للنصر قبل 5 سنوات. وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الفيفا يطالب النصرَ بسداد مبلغ نحو 460 ألف يورو، للنادي الإنجليزي، لرفع حظر التسجيل، علمًا بأن هذه العقوبة ستلغى بمجرد دفع المبلغ إلى ليستر خلال الأسبوعين المقبلين. وكان النادي الإنجليزي قد وضع شرطًا إضافيًّا بالعقد حينها بسداد نحو 2 مليون ريال، بواقع 820 ألفًا في حال مشاركة موسى مع النصر في أكثر من 40 مباراة، بالإضافة إلى دفع مليون إذا حصل الفريق على المركز الأول أو الثاني في الدوري، إلى جانب مبالغ إضافية عن كل مباراة يلعبها النيجيري في بطولات أخرى للفريق.

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