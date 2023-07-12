انت الان تتابع مجموعة الـ7 تعلن ضمانات أمنية طويلة المدى لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 4:44 مساءً

أعلنت دول مجموعة السبع، اليوم "الأربعاء"، عن إطار عمل دولي يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا؛ من أجل تعزيز دفاعاتها ضد روسيا، ولردع موسكو عن أي عدوان في المستقبل. وفي بيان مشترك يمكن للدول الأخرى الانضمامُ إليه، ذكرت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، أن الإطارَ يركز على ضمان قوة مستدامة قادرة على الدفاع عن أوكرانيا الآن، وردع أي عدوان روسي مستقبلًا؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وبيّنت أن الإطار يشمل تقديمَ مساعدات أمنية لأوكرانيا ومعدات عسكرية حديثة برية وجوية وبحرية، وتطوير القاعدة الصناعية الدفاعية بأوكرانيا، وعمليات التدريب والتعاون الاستخباراتي، فضلًا عن دعم مالي وتقني للاحتياجات الملحّة لكييف. وأضافت الدول: أنه ستُطلق محادثات ثنائية فورًا مع أوكرانيا لتقديم التزامات وترتيبات أمنية. وأكّدت الوقوف مع كييف في دفاعها عن نفسها ضد العدوان الروسي مهما طال الأمر". وفي المقابل ستعزّز أوكرانيا الشفافية والمساءلة وتسرع الإصلاحات القضائية والاقتصادية مقابل الدعم الممنوح لها.

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