انت الان تتابع الهلال يقدّم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع "نيكولو زانيولو" لاعب غلطة سراي التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 5:34 مساءً

كشفت صحيفة "gazzetta dello Sport" الإيطالية، عن تقديم الهلال السعودي عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الإيطالي "نيكولو زانيولو"، لاعب غلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقًا للصحيفة الإيطالية: فإن الهلال بدأ مفاوضاته مع النادي التركي؛ حيث قدّم عرضًا لزانيولو، بلغ نحو 120 مليون يورو، لمدة 4 سنوات، لكسب خدمات اللاعب الإيطالي خلال الموسم الجديد. وأشارت إلى أن نيكولو لم يقتنع تمامًا بعد بعرض الهلال، ولكن بعد العرض الضخم الذي قُدم له من النادي السعودي، فسوف يعطي موافقته النهائية في الأيام القليلة المقبلة. وذكرت تقارير صحفية أخرى أن ناديَيْ يوفتنوس، وإنتر ميلان الإيطاليين، مهتمّان بالتعاقد مع اللاعب، ولكن طلب غلطة سراي مبلغ 35 مليون يورو من أجل اللاعب، صعّب التفاوض بين الطرفين. وانضمّ "نيكولو زانيولو" صاحب الـ24 عامًا، إلى غلطة سراي التركي في فبراير الماضي، قادمًا من روما الإيطالي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 27 مليون يورو.

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يقدّم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع "نيكولو زانيولو" لاعب غلطة سراي التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.