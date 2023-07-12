"لوسيد" تنتج 2173 مركبة خلال الربع الثاني

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة لوسيد مجموع إنتاج وتسليم السيارات للربع الثاني من العام الجاري، وبيّنت أن الشركة أنتجت 2173 مركبة خلال الربع الثاني في مصنع أريزونا، وسلمت ما يصل لـ 1404 مركبات خلال الفترة نفسها، إضافة إلى أن الشركة بدأت شحنات القطع والمواد إلى المملكة العربية السعودية.

وتشير الشركة أيضًا إلى أنها ستصدر بيانًا صحفيًّا للأرباح، ثم ستستضيف مكالمة جماعية لمناقشة نتائجها المالية للربع الثاني من العام، وذلك بتاريخ 7 أغسطس المقبل.

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