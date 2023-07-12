انت الان تتابع القيادة تهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 5:51 مساءً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس شوكت ميرضيائيف؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية أوزبكستان لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس شوكت ميرضيائيف؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية أوزبكستان لفترة رئاسية جديدة. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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