انت الان تتابع "فاغنر" تُسلم الجيش الروسي 2000 قطعة من المعدات العسكرية و2,500 طن ذخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 6:23 مساءً

أعلن الجيش الروسي، اليوم "الأربعاء"، أنه تسلّم من مجموعة فاغنر أكثر من ألفَي قطعة من المعدات العسكرية تشمل دبابات، عقب تمرد هذه القوات الخاصة الذي لم يدم طويلًا الشهر الماضي. وقالت وزارة الدفاع في بيان: "تسلّمنا أكثر من ألفي قطعة من العتاد والأسلحة، وتلقّى الجيش أيضًا حوالي 2500 طن من الذخيرة، وحوالي 20 ألف قطعة سلاح خفيف، وعددًا كبيرًا منها لم تستخدم في القتال"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وسعت المجموعة التي كان لها دور رئيسي في الهجوم على أوكرانيا، لإطاحة القيادة العسكرية الروسية خلال تمرّدها، قبل أن تتراجع عن ذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر "فاغنر" تُسلم الجيش الروسي 2000 قطعة من المعدات العسكرية و2,500 طن ذخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.