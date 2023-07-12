انت الان تتابع "البيئة": الطائرة الهابطة بالقنفذة لا تتبع لنا.. ولا يوجد عليها أي شعار يخص الوزارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 6:24 مساءً

عقّب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على خبر هبوط الطائرة المروحية شرق القنفذة اليوم الأربعاء الموافق 1444/ 12/ 24 بسبب شدة نشاط الرياح الترابية، مؤكدًا أنه لا توجد طائرة تتبع لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة في الوقت الحالي، وفي حال وصول أي طائرة تتبع لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، أو المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة، يتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة، والتنسيق قبلها بوقت كافٍ. وفي التفاصيل، ذكرت المصادر لـ"الخليج 365" أن المروحية لا يوجد عليها أي شعار يخص وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولا يوجد معسكر ولا مروحية للجراد أو للاستكشاف بمحافظة القنفذة في الوقت الحالي، وأن شكل الطائرة العمودية للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية يختلف عن الشكل المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء الخبر الذي نشرته "الخليج 365" بناء على ما أورده شهود عيان ووجهاء من موقع هبوط المروحية.

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