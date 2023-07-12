انت الان تتابع لمدة عام آخر .. التعاون يمدد إعارة البرازيلي "فلافيو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 6:25 مساءً

نجحت إدارة نادي التعاون في تمديد إعارة متوسط الميدان البرازيلي فلافيو داسيلفا لمدة عام آخر ليمثل الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد 2023/2024م بعدما أتمت اتفاقها مع إدارة ناديه طرابزون التركي. وكتب النادي تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر" قائلاً: "أنهت إدارة النادي برئاسة الدكتور سعود الرشودي إجراءات التوقيع مع لاعب خط وسط نادي "طرابزون التركي" البرازيلي فلافيو داسيلفا بنظام الإعارة لمدة موسم واحد". وكان المحترف البرازيلي فلافيو داسيلفا قد دافع عن ألوان نادي التعاون الموسم الماضي حيث خاض 11 مباراة مع الفريق في دوري روشن، لم يسجل خلالها أي هدف في المقابل صنع هدفًا واحدًا. يُذكر أن اللاعب تعرض إلى إصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام الهلال ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي. وانخرط اللاعب اليوم في معسكر الفريق في مدينة ميرلو الهولندية بحسب ما كشف عنه النادي على حسابه على "تويتر".

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