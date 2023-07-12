"أحمد القرني" يحتفل بزواج ابنه "سامي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 6:52 مساءً

احتفل أحمد سعيد آل هداية القرني بزواج نجله الشاب سامي بن سعيد القرني من كريمة العميد صالح بن أحمد آل سلطان العمري. وتخلل حفل الزواج إقامة العرضة الجنوبية بحضور جمع كبير من وجهاء وأعيان المنطقة وأهل وذوي وزملاء العريس. "الخليج 365" تتقدم للعروسَين بأحرِّ التهاني والتبريكات، وتتمنى لهما حياة سعيدة.

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