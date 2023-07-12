"رسميًا".. الدولي "سافيتش" هلاليًا لمدة 3 مواسم

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، رسميًا، تعاقدها مع الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محور لاتسيو الإيطالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويمتد العقد لمدة 3 مواسم، حتى نهاية موسم 2025-2026م، بعدما تم الاتفاق بين جميع الأطراف، وسينضم إلى الدوري السعودي مع روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي.

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