الأهلي يضغط للتوقيع مع "محرز" نجم مانشستر سيتي الإنجليزي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 7:36 مساءً

كشف الصحفي الإيطالي "نيكولا شيرا" أن الأهلي يضغط بقوة لمحاولة التوقيع مع الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الموسم المقبل. وبحسب ما نشره الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر"، فإن الأهلي جهَّز عرضًا للاعب الجزائري براتب 20 مليون يورو في السنة حتى عام 2026؛ لمحاولة إقناعه بقبول العرض السعودي. وكان مانشستر سيتي قد أعلن في صيف موسم 2022 تجديد عقد محرز، الذي انضم إليه في 2018، لمدة 3 مواسم أخرى؛ لينتهي عقده في 2025. وسبق للجناح الجزائري صاحب الـ32 عامًا اللعب للعديد من الأندية، أبرزها: لوهافر، ليستر سيتي، كما يلعب للمنتخب الجزائري منذ 2014.

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