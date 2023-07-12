انت الان تتابع في التجريبية الأولى في معسكر كرواتيا.. الاتفاق يتعادل مع "ألوميني" السلوفيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 7:48 مساءً

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مبارياته الودية بالتعادل مع مضيفه فريق ألوميني السلوفيني بنتيجة 1/1, وذلك اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم الأربعاء على ملعب ألوميني بسلوفينيا. يأتي ذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي والذي يقيمه الاتفاق في كرواتيا والذي سيستمر من 8 حتى 28 يوليو الجاري. سجل هدف الاتفاق المدافع الكنغولي مارسيل تيسيران د 43 . وكان الشوط الأول دخل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد بتشكيل مكون من: (باولو فيكتور محمد الدوسري، تسيران عبد الله خطيب ياسر آل موسى علي هزازي بيرات فيصل الغامدي محمد الكويكبي روبن كوايسون فتينيو)، وشهد اللقاء سيطرة كبيرة للاتفاق حيث لاحت له أكثر من فرصة للتسجيل حتى تمكن قبل نهاية الحصة الأولى من تسجيل هدف التقدم عبر ركنية نفذها محمد الكويكبي حولها مارسيل برأسه في زاوية المرمى كهدف جميل. وفي الشوط الثاني دخل ستيفن جيرارد بتشكيل ثانٍ والمكون من: (عبد الله العويشير، عبد الرحمن العبدالقادر، داركو، سعد آل موسى، سنوسي هوساوي، فارس الغامدي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، عبد المحسن الدوسري، أحمد الغامدي، جابر قرادي) واصل فارس الدهناء سيطرته ولاحت له أكثر من فرصة لتعزيز التقدم أبرزها تسديدة إبراهيم محنشي ولكن ارتطمت الكرة بالعارضة، وقبل نهاية المباراة تمكن الفريق السلوفيني من إدراك التعادل لتنتهي المباراة 1/1.

كانت هذه تفاصيل خبر في التجريبية الأولى في معسكر كرواتيا.. الاتفاق يتعادل مع "ألوميني" السلوفيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.