"الأرصاد" ينبه المدينة المنورة وينبع: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية غدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - نبه المركز الوطني للأرصاد ليوم غدٍ من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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