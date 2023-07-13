"كاسيد" يُثمِّن مداخلة وزير الخارجية السعودي حول حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف

انت الان تتابع "كاسيد" يُثمِّن مداخلة وزير الخارجية السعودي حول حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
12 يوليو 2023, 8:38 مساءً
ثمَّن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات"كاسيد" مداخلة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، التي قدَّمها خلال جلسة النقاش الطارئة في مجلس حقوق الإنسان حول حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف.
وأكد "كاسيد" تضامنه مع رؤى المملكة العربية السعودية، التي تم تأكيدها في المداخلة، وما تتضمنه من أسس لكرامة الأديان وخير الإنسان.
وأضاف في بيان صحفي بأنه يرفض الربط بين حرية التعبير والإساءة إلى المعتقدات والإيمانيات، ويقطع بأن ما جرى يهدد بشكل كبير وخطير الجهود المبذولة للحفاظ على السلام العالمي، وتعايش الأمم، وتثاقف الشعوب والحضارات.
ونبّه كاسيد إلى خطورة مثل هذه الأفعال المشينة، التي تشعل نيران الكراهية، وتطلق سعير العنف، ولاسيما في عالم يئن تحت ضربات العنصرية والشوفينية، ويتألم من صحوة الحركات القومية المتطرفة.
وأشار كاسيد إلى أنه بالرغم من ألم اللحظة الراهنة فإنه جدد الدعوة لكل الدول والجماعات البشرية، ولاسيما تلك الساعية في طريق ترسيخ جذور الوئام والسلام، لبذل المزيد من الجهود الخلاقة التي تدعم الاستقرار، وفي مقدمتها عدم المساس بالمطلقات الروحية والوجدانية، التي لا تقبل التنازع.
ويرى كاسيد أن عالمنا في حاجة إلى المزيد من الجسور للعبور نحو الآخر؛ بهدف إقامة مجتمع الثقافة العالمية للتسامح والتصالح.. وهذا لن يتم إدراكه إلا من خلال المزيد من احترام الإنسان والأديان في الحال والمستقبل.
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