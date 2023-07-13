انت الان تتابع ضمن مجموعة العشرين وبنسبة 16%.. تزايُد المنشورات العلمية والإنتاج البحثي في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 يوليو 2023, 8:44 مساءً

كشف تقرير حديث صادر عن شركة "Elsevier" العالمية، المتخصصة في مجال نشر الأبحاث العلمية وتحليلات المعلومات، عن ارتفاع ملحوظ في القدرة العلمية والبحثية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من عام 1999 إلى 2022. وقد تم تحليل الإنتاج العلمي لأعضاء مجموعة العشرين (G20)، وجميعهم لديهم برامج بحث وتطوير صارمة، وتم فحص ما يقارب 25 مليون منشور علمي من خلال 20 ألف مؤسسة علمية. ووفقًا للتقرير، فإن جميع دول مجموعة العشرين شهدت نموًّا هائلاً في قدراتها العلمية على مدار الثلاثين سنة الماضية؛ إذ زاد عدد المنشورات العلمية في المملكة العربية السعودية بنسبة 16%، وفي الهند بنسبة 11.2%، وفي الصين كان المعدل عند 14.7%، وفي إندونيسيا بنسبة 20.10%. كما نما الإنتاج البحثي في السعودية بنسبة ١٧٪، وفي إندونيسيا بنسبة 26% سنويًّا، وجنوب إفريقيا بنسبة 7.8% سنويًّا، مقارنة بمتوسط معدل النمو العالمي البالغ 3.6%. وفي الوقت نفسه، تراوحت نسبة التأليف المشترك من 18% إلى 73% للفترة من 2017 إلى 2021؛ إذ تمتلك المملكة العربية السعودية وأستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة أعلى نسب التعاون الدولي في جميع أنحاء العالم، كما تُظهر البيانات في مجال الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المنشورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من المملكة العربية السعودية مؤخرًا.

كانت هذه تفاصيل خبر ضمن مجموعة العشرين وبنسبة 16%.. تزايُد المنشورات العلمية والإنتاج البحثي في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.