"الأرصاد" يُنبِّه جدة ورابغ: رياح نشطة مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية وارتفاع بالأمواج غدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا لرياح نشطة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، وارتفاع بالأمواج على محافظتَيْ جدة ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وبيَّن المركز في تقرير له اليوم أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الواحدة من مساء يوم غد، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

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